Дніпро дізнався суперників на груповому етапі Кубку Європи ФІБА

Дніпро дізнався суперників та розклад матчів у Кубку Європи ФІБА.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

ФІБА вже підтвердила статус Дніпра, як одного з "лакі-лузерів" і визначила українську команду в групу D, де також зіграють Анвіл (Польща), Динамо Сассарі (Італія) та Спортинг (Португалія).

Стартує українська команда в груповому етапі вже наступного тижня у Польщі матчем з Анвілом.

Календар матчів Дніпра у Кубку Європи ФІБА

Середа, 9 жовтня

19:00 Анвіл – Дніпро

Середа, 16 жовтня

19:00 Дніпро – Спортинг

Середа, 23 жовтня

21:30 Динамо Сассарі – Дніпро

Середа, 30 жовтня

19:00 Дніпро – Анвіл

Середа, 6 листопада

21:30 Спортинг – Дніпро

Середа, 13 листопада

19:00 Дніпро – Динамо Сассарі

Наразі домашнім майданчиком Дніпра значиться латвійська Єлгава.

Відповідно до формату, до наступного раунду вийдуть переможці 10 квартетів, а також шість кращих команд, що займуть другі місця.

Нагадаємо, в першому матчі з румунською Констанцою Дніпро переміг з рахунком 71:69, а в другому поступився 71:84. Оскільки різниця м’ячів української команди складає -11, а в інших колективів вона гірша, то саме Дніпро став учасником групового етапу.