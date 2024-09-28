Дніпро дізнався суперників на груповому етапі Кубку Європи ФІБА
Дніпро дізнався суперників та розклад матчів у Кубку Європи ФІБА.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
ФІБА вже підтвердила статус Дніпра, як одного з "лакі-лузерів" і визначила українську команду в групу D, де також зіграють Анвіл (Польща), Динамо Сассарі (Італія) та Спортинг (Португалія).
Стартує українська команда в груповому етапі вже наступного тижня у Польщі матчем з Анвілом.
Календар матчів Дніпра у Кубку Європи ФІБА
Середа, 9 жовтня
19:00 Анвіл – Дніпро
Середа, 16 жовтня
19:00 Дніпро – Спортинг
Середа, 23 жовтня
21:30 Динамо Сассарі – Дніпро
Середа, 30 жовтня
19:00 Дніпро – Анвіл
Середа, 6 листопада
21:30 Спортинг – Дніпро
Середа, 13 листопада
19:00 Дніпро – Динамо Сассарі
Наразі домашнім майданчиком Дніпра значиться латвійська Єлгава.
Відповідно до формату, до наступного раунду вийдуть переможці 10 квартетів, а також шість кращих команд, що займуть другі місця.
Нагадаємо, в першому матчі з румунською Констанцою Дніпро переміг з рахунком 71:69, а в другому поступився 71:84. Оскільки різниця м’ячів української команди складає -11, а в інших колективів вона гірша, то саме Дніпро став учасником групового етапу.