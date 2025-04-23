Визначився переможець Кубку Європи ФІБА

Сьогодні, 23 квітня, відбувся другий матч фіналу Кубку Європи ФІБА сезону-2024/25.

ПАОК вдома переміг Більбао з рахунком 84:82, але переможцем турніру став саме іспанський клуб, оскільки виграв перший матч – 72:65.

Баскетбол – Кубок Європи ФІБА

Фінал, 23 квітня

ПАОК – Більбао 84:82 (перший матч 65:72)

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HISTORY FOR @BILBAOBASKET AS THEY WIN THEIR FIRST EVER EUROPEAN TROPHY 🏆#FIBAEUROPECUP pic.twitter.com/pAXkxSqmvY — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 23, 2025

TXAPELDUNAK GARA! 🏆



¡Tenemos un título para la historia!

En el escenario más complicado

Los lobos sobrevivieron al infierno

Aullad bien fuerte…

¡Somos campeones de la FIBA Europe Cup!

Aurrera Surne Bilbao Basket! 🖤😎



TXAPELDUNAK GARA! 🏆



Historiarako titulua lortu dugu!… pic.twitter.com/GeOGQxRM8K — Surne Bilbao Basket 😎 (@bilbaobasket) April 23, 2025

Більбао був заснований у 2000 році. За цей час команда вигравала третій дивізіон Іспанії, другий дивізіон Іспанії, а також ставала фіналістом Єврокубку (сезон-2012/13).

Нагадаємо, це єдиний єврокубковий турнір, де грав представник України. Дніпро завершив виступи на першому груповому етапі.