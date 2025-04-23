Визначився переможець Кубку Європи ФІБА
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Сьогодні, 23 квітня, відбувся другий матч фіналу Кубку Європи ФІБА сезону-2024/25.
ПАОК вдома переміг Більбао з рахунком 84:82, але переможцем турніру став саме іспанський клуб, оскільки виграв перший матч – 72:65.
Баскетбол – Кубок Європи ФІБА
Фінал, 23 квітня
ПАОК – Більбао 84:82 (перший матч 65:72)
Більбао був заснований у 2000 році. За цей час команда вигравала третій дивізіон Іспанії, другий дивізіон Іспанії, а також ставала фіналістом Єврокубку (сезон-2012/13).
Нагадаємо, це єдиний єврокубковий турнір, де грав представник України. Дніпро завершив виступи на першому груповому етапі.