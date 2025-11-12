Визначилися учасники і дата жеребкування Кубку України

Жеребкування першого етапу Кубку України серед чоловічих та жіночих команд відбудеться 13 листопада, о 18:00.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Подія транслюватиметься в прямому ефірі на Youtube ФБУ.

В Кубку України серед чоловічих команд цього сезону візьмуть участь 12 клубів – 10 команд Суперліги, а також ДіДіБао з Вищої ліги і Чайка-ВМСУ з Першої ліги, які виразили бажання прийняти участь у змаганнях.

На початку жеребкування будуть визначені три господарі першого етапу змагань серед клубів, які висловлять бажання приймати матчі. Після цього сліпим жеребкуванням будуть визначені пари першого етапу матчів на виліт.

До Фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser).

Перший етап Кубку України серед чоловічих команд орієнтовно пройде 12-14 грудня.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести у березні 2026 року. Місце проведення буде визначено пізніше.

Напередодні жіноча збірна України з баскетболу провела стартовий матч у першому раунді відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027, в якому обіграла Чорногорію.