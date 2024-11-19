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Ніко-Баскет знявся з розіграшу Кубку України

Олексій Мурзак — 19 листопада 2024, 13:22
Ніко-Баскет знявся з розіграшу Кубку України
Ніко-Баскет
ФБУ

Миколаївський клуб Вищої ліги Ніко-Баскет знявся з розіграшу Кубку України з баскетболу.

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України.

Клуб направив на адресу ФБУ листа з проханням виключити команду зі змагання.

Причиною стало фінансове становище, адже у команди немає достатніх коштів для організації поїздки у Рівне на матч проти Старого Луцьку.

Враховуючи зняття Ніко-Баскету, його суперник по 1/8 фіналу турніру автоматично проходить до чвертьфіналу, де зіграє з переможцем пари Рівне-ОШВСМ Селф Мейд.

Перший етап Кубку України пройде 30 листопада та 1 грудня. До Фіналу чотирьох вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser). Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести навесні 2025 року. Місце проведення буде визначено пізніше.

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