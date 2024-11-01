Дніпро зустрінеться з Кривбасом: результати жеребкування Кубку України

Сьогодні, 1 листопада, відбулося жеребкування Кубку України з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

Матчі 1/8 фіналу відбудеться у Черкасах, Дніпрі та Рівному.

Результати жеребкування

Черкаські Мавпи – Прикарпаття-Говерла

ДіДіБао – Харківські Соколи

Дніпро – Кривбас

Запоріжжя – Київ-Баскет

Рівне-ОШВСМ - Селф Мейд

Ніко-Баскет – Старий Луцьк

Перший етап Кубку України пройде з 25 листопада до 1 грудня. До Фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser). Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести навесні 2025 року. Місце проведення буде визначено пізніше.