Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Дніпро зустрінеться з Кривбасом: результати жеребкування Кубку України

Олександр Булава — 1 листопада, 14:39
Дніпро зустрінеться з Кривбасом: результати жеребкування Кубку України

Сьогодні, 1 листопада, відбулося жеребкування Кубку України з баскетболу.

Про це повідомляє ФБУ.

Матчі 1/8 фіналу відбудеться у Черкасах, Дніпрі та Рівному.

Результати жеребкування

  • Черкаські Мавпи – Прикарпаття-Говерла
  • ДіДіБао – Харківські Соколи
  • Дніпро – Кривбас
  • Запоріжжя – Київ-Баскет
  • Рівне-ОШВСМ - Селф Мейд
  • Ніко-Баскет – Старий Луцьк

Перший етап Кубку України пройде з 25 листопада до 1 грудня. До Фіналу чотирьох Кубку України вийдуть три переможця першого етапу змагань, а також краща з команд, що програє у чвертьфіналі (lucky loser). Пари 1/2 фіналу будуть визначені шляхом жеребкування.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано провести навесні 2025 року. Місце проведення буде визначено пізніше.

Кубок України з баскетболу

Кубок України з баскетболу

Жеребкування Кубку України відбудеться 1 листопада
Мавпи виграли у Кривбаса в Кубку України
Дніпро здолав БІПУ на шляху до чвертьфіналу Кубку
Говерла — Самбір 103:83: огляд матчу Кубку України
Говерла зіграє зі Старим Луцьком у чвертьфіналі Кубку України

Останні новини