Визначилися всі учасники плейоф Кубку НБА
Кубок НБА
НБА
Минулої ночі відбулися матчі, які визначили всіх учасників плейоф другого в історії Кубку НБА.
В якості переможців своїх груп до чвертьфіналу вийшли Оклахома, Х'юстон та Голден Стейт на Заході, а також Мілуокі, Нью-Йорк та Атланта на Сході.
В якості вайлд-карду шанс поборотися за трофей отримали Даллас та Орландо.
Усі подальші протистояння в плейоф проходитимуть однією грою. Чвертьфінал розпочнеться двома матчами в ніч на 11 грудня.
Кубок НБА, чвертьфінал
Захід:
- Оклахома – Даллас (11 грудня)
- Х'юстон – Голден Стейт (12 грудня)
Схід:
- Мілуокі – Орландо (11 грудня)
- Нью-Йорк – Атланта (12 грудня)
Півфінали пройдуть 14 грудня. Фінальний поєдинок відбудеться 18 грудня. Матчі цих стадій прийматиме Лас-Вегас.
Нагадаємо, що переможці першого в історії Кубку НБА Лос-Анджелес Лейкерс не змогли подолати групову стадію.