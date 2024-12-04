Визначилися всі учасники плейоф Кубку НБА

Минулої ночі відбулися матчі, які визначили всіх учасників плейоф другого в історії Кубку НБА.

В якості переможців своїх груп до чвертьфіналу вийшли Оклахома, Х'юстон та Голден Стейт на Заході, а також Мілуокі, Нью-Йорк та Атланта на Сході.

Читайте також : Відео Відомий французький біатлоніст на фініші відсвяткував перемогу жестом суперзірки НБА

В якості вайлд-карду шанс поборотися за трофей отримали Даллас та Орландо.

Усі подальші протистояння в плейоф проходитимуть однією грою. Чвертьфінал розпочнеться двома матчами в ніч на 11 грудня.

Кубок НБА, чвертьфінал

Захід:

Оклахома – Даллас (11 грудня)

Х'юстон – Голден Стейт (12 грудня)

Схід:

Мілуокі – Орландо (11 грудня)

Нью-Йорк – Атланта (12 грудня)

Півфінали пройдуть 14 грудня. Фінальний поєдинок відбудеться 18 грудня. Матчі цих стадій прийматиме Лас-Вегас.

Нагадаємо, що переможці першого в історії Кубку НБА Лос-Анджелес Лейкерс не змогли подолати групову стадію.