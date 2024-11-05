Дніпро розгромив Рівне у матчі Суперліги

Сьогодні, 5 листопада, відбувся завершальний матч ігрового тижня Суперліги, в якому чинний чемпіон України Дніпро здобув розгромну перемогу над Рівним.

Поєдинок завершився з рахунком 85:48.

Дніпро переграв суперника в кожній чверті, а найбільшу перевагу команда здобула у третій чверті, різниця склала майже 20 очок. Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Станіслав Тимофеєнко, який записав у свій актив 19 очок і 14 підбирань.

Суперліга – регулярний чемпіонат

5 листопада

Дніпро – Рівне 85:48 (20:16, 18:7, 26:7, 21:18)

Сьогодні також відбувся матч між Старим Луцьком та Запоріжжям, який завершився мінімальною перемогою баскетболістів із Луцька.

Напередодні захисник Кривбаса Михайло Бублик став найкращим гравцем Суперліги-2024/25 у жовтні.