Пол: Сезон у Голден Стейт був найважчим для мене, я не був щасливим
Розігруючий Сан-Антоніо Сперс Кріс Пол зізнався, що його перший та єдиний сезон у складі Голден Стейт Ворріорз був одним з найважчих, якщо не найважчим у кар'єрі.
Слова 39-річного баскетболіста наводить BasketNews.
"Минулий рік був, мабуть, одним з найважчих для мене. Ви знаєте, що найбільше на світі я люблю кидати м'яч. Я хочу грати.
Тоді Джада (дружина Пола) та діти залишилися в Лос-Анджелесі. Ви знаєте, маючи двох дітей, якщо я збираюся пожертвувати своєю сім'єю і бути далеко від них, то я, принаймні, повинен грати.
Я нічого не люблю більше, ніж можливість грати, робити свій внесок і кидати м'яч. Моя сім'я – це все. Моя дружина тут, мої діти повернулися в Лос-Анджелес, і саме там вони будуть протягом сезону. І я так люблю баскетбол, що міг би бути ближче до дому, але якщо я не граю, я не щасливий", – сказав Пол.
У складі "воїнів" Кріс Пол провів 58 матчів (18 у старті), у яких набирав у середньому 9,2 очка та 6,8 передачі.
Цього сезону разом із Сан-Антоніо він набирає у середньому 10,2 очка та 8,5 передачі у 24 поєдинках.
Раніше легенда європейського баскетболу Арвідас Сабоніс відзначив свого сина Домантаса, який грає з Олексієм Ленем за Сакраменто.