Пол: Сезон у Голден Стейт був найважчим для мене, я не був щасливим

Розігруючий Сан-Антоніо Сперс Кріс Пол зізнався, що його перший та єдиний сезон у складі Голден Стейт Ворріорз був одним з найважчих, якщо не найважчим у кар'єрі.

Слова 39-річного баскетболіста наводить BasketNews.

"Минулий рік був, мабуть, одним з найважчих для мене. Ви знаєте, що найбільше на світі я люблю кидати м'яч. Я хочу грати.

Тоді Джада (дружина Пола) та діти залишилися в Лос-Анджелесі. Ви знаєте, маючи двох дітей, якщо я збираюся пожертвувати своєю сім'єю і бути далеко від них, то я, принаймні, повинен грати.

Я нічого не люблю більше, ніж можливість грати, робити свій внесок і кидати м'яч. Моя сім'я – це все. Моя дружина тут, мої діти повернулися в Лос-Анджелес, і саме там вони будуть протягом сезону. І я так люблю баскетбол, що міг би бути ближче до дому, але якщо я не граю, я не щасливий", – сказав Пол.