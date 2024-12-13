Арвідас Сабоніс: На відміну від мене, історія Домантаса в НБА буде довгою
Член Зали слави баскетболу Арвідас Сабоніс похвалив свого сина Домантаса Сабоніса, який грає за Сакраменто Кінгз.
Слова президента литовської федерації баскетболу наводить ESPN.
"У нього свій шлях. Він грає по-своєму. Це Домантас Сабоніс. Він шульга і це зовсім інша історія. Ми побачимо, що станеться, коли це буде остаточно, коли він закінчить цю роботу. Це ще не кінець.
Я дуже радий, що кров Сабонісів є в НБА і добре проявляє себе. Моя історія була короткою. Тепер з'явився Сабоніс з довгою історією", – сказав Арвідас.
Арвідас Сабоніс опинився в НБА тільки у 30-річному віці у 1995 році. Але за цей час він встиг зарекомендувати себе в якості одного з найкращиї європейських гравців за всю історію ліги.
Всі свої сім сезонів в НБА 59-річний литовець провів у складі Портленда. Щоразу команда за участі Сабоніса виходила у постсезон.
У нинішньому сезоні Домантас Сабоніс зіграв у 24 матчах, у яких набирав у середньому 21,3 очка, 13,0 підбирання та 6,0 передачі (найкращі показники по кар'єрі).