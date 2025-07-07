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Видатний баскетболіст оголосив, що наступний сезон НБА стане для нього останнім

Олексій Погорелов — 7 липня 2025, 16:01
Кріс Пол
Кріс Пол
Сан-Антоніо Сперс

Кар'єра одного з найкращих розігруючих в історії НБА Кріса Пола наближається до свого завершення.

Про це 40-річний баскетболіст заявив в інтерв'ю Underdog.

Минула кампанія стала для Пола вже 20-ю в НБА. І він оголосив, що наступний сезон стане для нього останнім.

"Щонайбільше – рік. Знаєте, я щойно завершив свій 20-й сезон, що само по собі є благословенням", – відповів Пол на питання про те, скільки ще він планує грати.

Кріс Пол опинився в НБА у 2005 році, коли він був задрафтований під загальним 4-м піком командою Новий Орлеан. Після Горнетс (які згодом стали Пеліканс) CP3 виступав за Кліпперс (2011-2017), Х'юстон (2017-2019), Оклахому (2019-2020), Голден Стейт (2023-2024) та Сан-Антоніо (2024-2025).

У минулому сезоні він вийшов у старті у всіх 82 матчах регулярки. До нього ніхто не міг похвалитися таким досягненням у свій 20-й сезон в НБА.

Наразі Кріс Пол залишається вільним агентом. Гравець зізнався, що хотів би провести наступний рік ближче до родини, яка мешкає в Лос-Анджелесі.

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