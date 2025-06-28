Ближче до родини: Кріс Пол хоче пограти зі своїм другом ЛеБроном за Лейкерс

Кріс Пол, який у липні вийде на ринок вільних агентів, бажає поповнити склад Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це розповів інсайдер НБА Марк Стейн.

Таке бажання 40-річного баскетболіста пов'язане із тим, що він хоче провести свій 21-й сезон в НБА поближче до родини, яка мешкає в Лос-Анджелесі.

І незважаючи на інтерес до своєї персони з боку Далласа, Пол хотів би приєднатися до "озерників".

"Кріс Пол був би ще однією ціллю Маверікс за 5,7 мільйона доларів, але зростає переконання, що Пол, після того, як він зіграв у старті всі 82 гри минулого сезону в Сан-Антоніо у віці 39 років, налаштований грати ближче до свого дому в Лос-Анджелесі, якщо він дійсно повернеться на 21-й сезон", – сказав Стейн.

Це також може бути остання можливість для Кріса Пола пограти в одній команді зі своїм хорошим другом ЛеБроном Джеймсом.

Зазначимо, що Пол вже грав у Лос-Анджелесі, але у складі Кліпперс (2011-2017). Проте з "вітрильниками" йому так і не вдалося навіть подолати другий раунд плейоф.

Раніше стало відомо, що один із найважливіших гравців Лейкерс відмовився від максимального продовження контракту.