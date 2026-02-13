Один із найкращих гравців в історії НБА оголосив про завершення кар'єри

Американський розігруючий Кріс Пол оголосив про завершення кар'єри.

Про це 40-річний баскетболіст повідомив у соцмережах.

"Ось і все! Через 21 рік я йду з баскетболу. Поки я пишу це, важко по-справжньому зрозуміти, що я відчуваю, але цього разу більшість людей здивуються – я не маю відповіді. Я з величезним наснагою забираю з собою в наступний розділ все те неймовірне, чого навчив мене баскетбол. І, що ще важливіше, те, чого навчили мене люди, яких мені пощастило зустріти завдяки баскетболу", – написав Пол.

Розігруючий виступав у НБА з 2005 по 2026 рік. Його було обрано Нью Орлеаном під 4-м номером на драфті 2005-го. Також він грав за Кліпперс, Х'юстон, Оклахому, Фінікс, Голден Стейт, Сан-Антоніо.

У сезоні-2025/26 він був обміняний із Кліпперс у Торонто, але за Репторз не провів жодної гри.

За 20 із лишком сезонів Пол заробив на паркеті понад $408 млн, що є п'ятим результатом в історії ліги. За кар'єру він 12 разів брав участь у Матчі всіх зірок НБА, 2013-го ставав найціннішим гравцем.

Він 11 разів входив до символічної збірної за підсумками сезону НБА та 9 разів – до збірної всіх зірок захисту. Розігруючий по шість разів ставав лідером сезону з передач і перехоплень.

Пол займає друге місце в історії НБА за кількістю передач – 12 552, поступаючись лише Джону Стоктону (15 806). За кількістю перехоплень Пол (2728) також другий після Стоктона (3265).

Також Пол двічі у складі збірної США вигравав олімпійське золото (2008, 2012). Головним клубним досягненням баскетболіста став вихід у фінал НБА з Фініксом у 2021 році.

Нагадаємо, у ніч з 12 на 13 лютого відбулись три матчі в межах регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.