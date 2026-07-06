Бобров увійшов до трійки найкращих скорерів в історії збірної України

Після матчу кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Данії (99:69) досвідчений форвард збірної В'ячеслав Бобров увійшов до трійки найкращих скорерів в історії національної команди.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

У грі з Данією він набрав 13 очок, ставши другим за результативністю у складі української команди після Святослава Михайлюка, та довів свій доробок у збірній до 562 очок.

Це дозволило Боброву піднятися на третє місце в історичному рейтингу скорерів збірної України, де він випередив Леоніда Яйла (558 очок).

Попереду в історичному рейтингу Боброва тепер випереджають лише двоє баскетболістів – В'ячеслав Кравцов та Сергій Ліщук. До другого місця форварду збірної України наразі бракує 34 очок.

Оновлений рейтинг найкращих скорерів збірної України

В'ячеслав Кравцов – 630 Сергій Ліщук – 596 В'ячеслав Бобров – 562 Леонід Яйло – 558 Олександр Лохманчук – 545 Олександр Окунський – 483 Олександр Липовий – 449 Денис Лукашов – 446 Артем Пустовий – 425 Артур Дроздов – 413

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу дізналася суперників по другому етапу відбору на ЧС-2027.