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Бобров увійшов до трійки найкращих скорерів в історії збірної України

Олексій Мурзак — 6 липня 2026, 16:33
Бобров увійшов до трійки найкращих скорерів в історії збірної України
В'ячеслав Бобров
ФБУ

Після матчу кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Данії (99:69) досвідчений форвард збірної В'ячеслав Бобров увійшов до трійки найкращих скорерів в історії національної команди.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

У грі з Данією він набрав 13 очок, ставши другим за результативністю у складі української команди після Святослава Михайлюка, та довів свій доробок у збірній до 562 очок.

Це дозволило Боброву піднятися на третє місце в історичному рейтингу скорерів збірної України, де він випередив Леоніда Яйла (558 очок).

Попереду в історичному рейтингу Боброва тепер випереджають лише двоє баскетболістів – В'ячеслав Кравцов та Сергій Ліщук. До другого місця форварду збірної України наразі бракує 34 очок.

Оновлений рейтинг найкращих скорерів збірної України

  1. В'ячеслав Кравцов – 630
  2. Сергій Ліщук – 596
  3. В'ячеслав Бобров – 562
  4. Леонід Яйло – 558
  5. Олександр Лохманчук – 545
  6. Олександр Окунський – 483
  7. Олександр Липовий – 449
  8. Денис Лукашов – 446
  9. Артем Пустовий – 425
  10. Артур Дроздов – 413

Нагадаємо, що збірна України з баскетболу дізналася суперників по другому етапу відбору на ЧС-2027.

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