Фіналіст Євроліги прокоментував призначення в штаб збірної України

Асистент головного тренера Монако Сергій Гладир прокоментував своє призначення у штаб національної збірної України з баскетболу.

Інтерв’ю з ним публікує ФБУ.

"Я відчуваю приємне хвилювання, радий , що Айнарс Багатскіс запропонував мені цю роботу. Ч екав, хотів зробити цей важливий крок у тренерській карʼєрі. Це дуже цікавий досвід, я знаю багатьох хлопців, знаю тренера, мені хотілося б зробити свій внесок. Сподіваюся напряму вкласти свою частку в успіх збірної України", – розповів Гладир.

Сергій Гладир на клубному рівні пограв за МБК Миколаїв, французькі та іспанські клуби. Окрім цього, стабільно викликався у національну збірну України, у її складі був учасником історичних Євробаскета-2013 та чемпіонаті світу-2014.

Через травму завершив кар’єру у 31-річному віці. Останніми роками працює у штабі Монако. Зокрема, цьогоріч разом з командою Васіліса Спануліса став віцечемпіоном Євроліги.

Раніше повідомлялося, що Сергій Гладир буде асистентом Айнарса Багатскіса в національній збірній. Монако, в якому українець працює асистентом головного тренера, у фіналі Євроліги поступилося Фенербахче.