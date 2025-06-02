Команда Михайлюка призначила нового директора з баскетбольних операцій

Юта Джаз оголосила про призначення Остіна Ейнджа на посаду директора з баскетбольних операцій.

Про це повідомила пресслужба франшизи.

Останні 14 років фахівець працював у системі Бостон Селтікс, шість з яких обіймав посаду асистента генерального менеджера.

Зазначимо, що батько Остіна, Денні – генеральний менеджер Юти з 2021 року.

Today we named Austin Ainge as the team’s president of basketball operations.https://t.co/94J9ZKvgWs — Utah Jazz (@utahjazz) June 2, 2025

"Ми у повному захваті. що Остін вирушає у цю подорож разом із нами. Він стовідсотково був готовий до кроку вперед, він із нетерпінням чекає на початок роботи. Це розумний та неймовірно вмотивована людина", – прокоментував призначення президент з баскетбольних операцій Бред Стівенс.

Зазначимо, що регулярний сезон НБА Юта завершила на останньому, 15-му місці.

Раніше Святослав Михайлюк відреагував на відсутність одноклубника у символічній збірній новачків.