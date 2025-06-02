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Команда Михайлюка призначила нового директора з баскетбольних операцій

Володимир Максименко — 2 червня 2025, 21:15
Команда Михайлюка призначила нового директора з баскетбольних операцій
Святослав Михайлюк
Utah Jazz

Юта Джаз оголосила про призначення Остіна Ейнджа на посаду директора з баскетбольних операцій.

Про це повідомила пресслужба франшизи.

Останні 14 років фахівець працював у системі Бостон Селтікс, шість з яких обіймав посаду асистента генерального менеджера.

Зазначимо, що батько Остіна, Денні – генеральний менеджер Юти з 2021 року.

"Ми у повному захваті. що Остін вирушає у цю подорож разом із нами. Він стовідсотково був готовий до кроку вперед, він із нетерпінням чекає на початок роботи. Це розумний та неймовірно вмотивована людина", – прокоментував призначення президент з баскетбольних операцій Бред Стівенс.

Зазначимо, що регулярний сезон НБА Юта завершила на останньому, 15-му місці.

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