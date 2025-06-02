Команда Михайлюка призначила нового директора з баскетбольних операцій
Святослав Михайлюк
Utah Jazz
Юта Джаз оголосила про призначення Остіна Ейнджа на посаду директора з баскетбольних операцій.
Про це повідомила пресслужба франшизи.
Останні 14 років фахівець працював у системі Бостон Селтікс, шість з яких обіймав посаду асистента генерального менеджера.
Зазначимо, що батько Остіна, Денні – генеральний менеджер Юти з 2021 року.
"Ми у повному захваті. що Остін вирушає у цю подорож разом із нами. Він стовідсотково був готовий до кроку вперед, він із нетерпінням чекає на початок роботи. Це розумний та неймовірно вмотивована людина", – прокоментував призначення президент з баскетбольних операцій Бред Стівенс.
Зазначимо, що регулярний сезон НБА Юта завершила на останньому, 15-му місці.
Раніше Святослав Михайлюк відреагував на відсутність одноклубника у символічній збірній новачків.