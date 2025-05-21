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Його обікрали, – Михайлюк відреагував на відсутність одноклубника в символічній збірній новачків НБА

Олексій Погорелов — 21 травня 2025, 00:27
Його обікрали, – Михайлюк відреагував на відсутність одноклубника в символічній збірній новачків НБА
Святослав Михайлюк
Utah Jazz

Свінгмен Юти та збірної України Святослав Михайлюк залишився незадоволений тим фактом, що його одноклубник Айзея Колльєр не опинився в жодній з символічних збірних новачків НБА.

Свою реакцію на вибір ліги 27-річний українець опублікував в Instagram.

Напередодні старту фінальних серій плейоф обох конференцій НБА оприлюднила список гравців, які були обрані до першої та другої символічних збірних новачків.

Ані в першій, ані в другій збірній не знайшлося місця 20-річному розігруючому Джаз, на що й вказав Свят.

"Дідько, вони дійсно пограбували Айзею Колльєра", – написав Михайлюк.
Instagram Святослава Михайлюка

Юта Джаз обрали Айзею Колльєра під загальним 29-м піком на драфті НБА 2024 року. У своєму дебютному сезоні баскетболіст провів 71 матч, у яких набирав у середньому 8,7 очка, 3,3 підбирання та 6,3 передачі, проводячи 25,9 хвилини на паркеті.

Колльєр реалізовував 42,2% кидків з гри, 24,9% триочкових та 68,2% з лінії штрафних.

Нагадаємо, що команда Михайлюка завершила регулярний сезон в статусі найгіршої в НБА: Юта посіла останнє місце Західної конференції, вигравши всього 17 матчів з 82.

Але це не допомогло Джаз виграти лотерею драфту – колектив із Солт-Лейк-Сіті обиратиме новачка тільки під п'ятим піком.

баскетбол Україна Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз

НБА

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