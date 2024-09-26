MVP НБА-2011 вирішив завершити кар'єру у 35-річному віці

Відомий американський баскетболіст Деррік Роуз вирішив оголосити про завершення кар'єри.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

Роуз був обраний на драфті-2008 під №1. Йому пророкували велику кар'єру, що він почав доводити зі свого першого сезону. За підсумками регулярного чемпіонату-2010/11 його визнали MVP.

Перелом у кар'єрі відбувся в плейоф 2012 року, коли він отримав серйозну травму, через яку повністю пропустив наступний сезон і більше не повертався на елітний рівень.

Загалом в НБА відіграв 723 гри, набираючи у середньому по 17,4 очка та 5,2 передачі за 30 хвилин на паркеті.