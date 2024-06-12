Форвард Далласа: Михайлюк — мій ворог прямо зараз

Форвард Даллас Маверікс Пі Джей Вашингтон висловився про захисника Бостон Селтікс Святослава Михайлюка, з яким вони разом виступали за Шарлотт Хорнетс у минулому сезоні.

Слова гравця Маверікс цитує The Athletic.

"Все відбулося швидко. Було весело в Шарлотт минулого року, але набагато веселіше бути тут, на цій сцені. Прямо зараз Михайлюк — мій ворог", — сказав Вашингтон.

Нагадаємо, що Бостон веде у фінальній серії НБА проти Далласа з рахунком 2:0.

Наступний матч протистояння відбудеться 13 червня на майданчику Маверікс.