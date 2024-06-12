Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Форвард Далласа: Михайлюк — мій ворог прямо зараз

Владислав Уткін — 12 червня, 18:35
Форвард Далласа: Михайлюк — мій ворог прямо зараз

Форвард Даллас Маверікс Пі Джей Вашингтон висловився про захисника Бостон Селтікс Святослава Михайлюка, з яким вони разом виступали за Шарлотт Хорнетс у минулому сезоні.

Слова гравця Маверікс цитує The Athletic.

"Все відбулося швидко. Було весело в Шарлотт минулого року, але набагато веселіше бути тут, на цій сцені. Прямо зараз Михайлюк — мій ворог", — сказав Вашингтон.

Нагадаємо, що Бостон веде у фінальній серії НБА проти Далласа з рахунком 2:0.

Наступний матч протистояння відбудеться 13 червня на майданчику Маверікс.

NBA Святослав Михайлюк Бостон Селтікс Даллас Маверікс

Святослав Михайлюк

Михайлюк став першим українцем за 20 років, який зіграв у фіналі НБА
Михайлюк допоміг Бостону перемогти Даллас у першій грі фіналу НБА
Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА
Бостон Михайлюка переміг Індіану в третьому матчі фіналу Східної конференції НБА
Бостон з Михайлюком обіграв Індіану в другому матчі фіналу Східної конференції НБА

Останні новини