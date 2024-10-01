Колишній гравець БК Київ очолив збірну Литви

Колишній гравець БК Київ Рімас Куртінайтіс офіційно став новим головним тренером збірної Литви.

Про це повідомляє Basketnews.

У збірній 64-річний спеціаліст змінив Казіса Максвітіса, який працював там з 2022 року та не вивів команду на Олімпійські ігри.

Перед цим Литва посіла 15-те місце на Євробаскеті-2022, що стало найгіршим результатом команди на турнірі в історії.

64-річний Куртінайтіс дебютує на посаді під час листопадових матчів проти Північної Македонії у кваліфікації Євробаскету-2025.

У 2001-2002 роках Рімас Куртінайтіс грав в Україні у складі БК Київ.

Раніше повідомлялося, що колишній український баскетболіст Віталій Потапенко увійшов до тренерського штабу Детройта, який працюватиме в сезоні-2024/2025.

Українець працюватиме на посаді помічника головного тренера Джея Бі Бікерстаффа.