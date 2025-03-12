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Чемпіон НБА у складі Голден Стейт увійшов до тренерського штабу команди, якою володіє

Олексій Погорелов — 12 березня 2025, 14:20
Ендрю Богут та Стефен Каррі
Ендрю Богут та Стефен Каррі
Getty Images

Ендрю Богут приєднався до тренерського штабу Браяна Гурджиана в Сідней Кінгз, щоб допомогти клубу, власником якого він є, виграти чемпіонат Національної баскетбольної ліги в Австралії.

Про це повідомляє ESPN.

Гурджиан виграв шість чемпіонських титулів НБЛ у якості тренера та працював із Богутом у складі збірної Австралії, з якою 40-річний бігмен тричі їздив на Олімпійські ігри.

"Будучи триразовим учасником Олімпіади та чемпіоном НБА, Ендрю має перевірений досвід. Його знання гри є елітними, і я знаю, що він буде дуже цінним доповненням до нашого тренерського штабу.

Я схвильований і відчуваю, що мені пощастило, що поруч зі мною буде людина його калібру. Це буде великий сезон для Кінгз", – сказав тренер.

Ендрю Богут був обраний під першим номером на драфті НБА 2005 року командою Мілуокі Бакс. У 2012 році він приєднався до Голден Стейт, із яким у сезоні-2014/15 Богут став чемпіоном НБА. Всього він провів у лізі 14 років.

Баскетболіст завершив кар'єру в 2020 році після двох сезонів у складі Сідней Кінгз. Через рік він увійшов до групи власників клубу.

Раніше стало відомо, що колишній партнер Богута по ГСВ Стефен Каррі погодився стати помічником генменеджера баскетбольної програми коледжа Девідсон.

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