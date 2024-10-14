Зірки Євроліги дискваліфіковані на 1 матч через бійку

Лідер Анадолу Ефеса Елайджа Браянт та ключовий гравець Фенербахче Тарік Біберович дискваліфіковані на 1 матч.

Про таке рішення повідомила пресслужба Євроліги.

Нагадаємо, між гравцями виникла бійка під час стамбульського дербі у межах 2 туру. Після ігрового епізоду вони опинилися на паркеті і почали штовхати один одного. Заспокоїти їхні емоції зуміли лише арбітри та одноклубники.

Відразу під час гри вони отримали вилучення через неспортивну поведінку.

Американський баскетболіст також отримав штраф у розмірі 10 тисяч євро. Біберович сплатить на 5 тисяч менше.