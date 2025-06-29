Маямі, Клівленд та Торонто погодили нові контракти зі своїми гравцями

Три клуби НБА домовилися зі своїми гравцями про підписання нових контрактів.

Про це повідомляє ESPN.

Маямі Хіт погодили з Девіоном Мітчеллом дворічний контракт на суму 24 мільйони доларів. Розігруючий має статус обмежено вільного агента.

Необмежено вільний агент Сем Меррілл залишиться у Клівленді, підписавши з Кавальєрс чотирирічну угоду на 38 мільйонів.

Гарретт Темпл, також у статусі необмежено вільного агента, підпише контракт на один сезон та 3,6 мільйона. Він продовжить виступати за Торонто.

А ось Ніколя Батюм відхилив опцію гравця на 4,9 мільйона за контрактом із Кліпперс. Француз збирається вийти на ринок вільних агентів, щоб підписати з Лос-Анджелесом нову угоду.

Раніше стало відомо, що Голден Стейт зробив кваліфікаційну пропозицію Джонатану Кумінзі.

Нагадаємо, що Оклахома та Вашингтон провели обмін двох Джонсів, один з яких пішов із піком.