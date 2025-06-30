Нинішня та колишня команди Михайлюка провели обмін

Юта Джаз, за яких виступає Святослав Михайлюк, оформили обмін з Шарлотт Горнетс.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, франшиза із Солт-Лейк-Сіті отримала у своє розпорядження центрового Юсуфа Нуркича.

А колишня команда 28-річного українця виміняла собі захисника Колліна Секстона та драфт-пік другого раунду 2030 року.

За рахунок цього трейду Юта звільнила місце на задній лінії після того, як вона обрала на драфті Ейса Бейлі та Волтера Клейтона.

26-річний Секстон провів останні три сезони в Юті, де в середньому набирав 18,4 очка та робив 4,2 передачі. Він очолював Джаз за загальною кількістю очок у кожному з останніх двох сезонів, а в минулому році встановив кар'єрні рекорди у відсотку реалізації триочкових (41%) та штрафних кидків (87%). У Колліна залишився один рік за чинним контрактом на 19 мільйонів доларів.

Нуркич у свою чергу провів у Шарлотт останні півроку після того, як він був частиною трейду з Фініксом, де зіпсував відносини з тодішнім головним тренером команди Майком Буденхольцером. У 30-річного боснійця також спливаючий контракт на 19 мільйонів.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк виступав за Шарлотт у другій частині сезону-2022/23. Тоді він зіграв у 19 матчах (8 у старті), у яких набирав у середньому 10,6 очка, 2,4 підбирання та 2,7 передачі з реалізацією 51% кидків з гри, 38% триочкових та 66% штрафних.

Раніше стало відомо, що один з чинних гравців НБА опинився під федеральним рзлідуванням через ймовірну причетність до ставок на матчі за його участі.