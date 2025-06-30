Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Баскетбол

Нинішня та колишня команди Михайлюка провели обмін

Олексій Погорелов — 30 червня 2025, 10:28
Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк
Utah Jazz

Юта Джаз, за яких виступає Святослав Михайлюк, оформили обмін з Шарлотт Горнетс.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, франшиза із Солт-Лейк-Сіті отримала у своє розпорядження центрового Юсуфа Нуркича.

А колишня команда 28-річного українця виміняла собі захисника Колліна Секстона та драфт-пік другого раунду 2030 року.

За рахунок цього трейду Юта звільнила місце на задній лінії після того, як вона обрала на драфті Ейса Бейлі та Волтера Клейтона.

26-річний Секстон провів останні три сезони в Юті, де в середньому набирав 18,4 очка та робив 4,2 передачі. Він очолював Джаз за загальною кількістю очок у кожному з останніх двох сезонів, а в минулому році встановив кар'єрні рекорди у відсотку реалізації триочкових (41%) та штрафних кидків (87%). У Колліна залишився один рік за чинним контрактом на 19 мільйонів доларів.

Нуркич у свою чергу провів у Шарлотт останні півроку після того, як він був частиною трейду з Фініксом, де зіпсував відносини з тодішнім головним тренером команди Майком Буденхольцером. У 30-річного боснійця також спливаючий контракт на 19 мільйонів.

Нагадаємо, що Святослав Михайлюк виступав за Шарлотт у другій частині сезону-2022/23. Тоді він зіграв у 19 матчах (8 у старті), у яких набирав у середньому 10,6 очка, 2,4 підбирання та 2,7 передачі з реалізацією 51% кидків з гри, 38% триочкових та 66% штрафних.

Раніше стало відомо, що один з чинних гравців НБА опинився під федеральним рзлідуванням через ймовірну причетність до ставок на матчі за його участі.

баскетбол Святослав Михайлюк НБА Юта Джаз Юсуф Нуркич Шарлотт Горнетс Коллін Секстон

Юта Джаз

Одноклубник Михайлюка активував опцію гравця на наступний сезон
Команда Михайлюка призначила нового директора з баскетбольних операцій
Його обікрали, – Михайлюк відреагував на відсутність одноклубника в символічній збірній новачків НБА
Тренер Юти Михайлюка отримав від клубу новий багаторічний контракт
Феноменальна Оклахома, битва за MVP і катастрофи українців: підсумки регулярного сезону НБА на Заході

Останні новини