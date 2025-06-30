Гравець НБА опинився під федеральним розслідуванням через причетність до ставок на матчі

Федеральна влада розслідує справу захисника Детройт Пістонс Маліка Бізлі за звинуваченнями в причетності до ставок на матчі НБА.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Згідно з джерелом, звинувачення стосуються сезону-2023/24, коли Бізлі грав за Мілуокі Бакс. У тому сезоні 28-річний гравець в середньому набирав 11,3 очка у 79 матчах, у 77 з яких він вийшов у стартів (рекорд кар'єри).

Щонайменше одна відома американська букмекерська контора виявила незвично високий інтерес до статистики Бізлі, починаючи приблизно з січня 2024 року.

Джерело в індустрії азартних ігор вказало на гру між Мілуокі та Портлендом 31 січня 2024 року. Коефіцієнт на те, що Бізлі зробить менше 2,5 підбирань, значно знизився в букмекерських конторах перед матчем через сплеск активності. У підсумку Малік завершив гру з 6 підбираннями, а ставки, які вважалися незвичними, програли.

"Розслідування – це не звинувачення. Малік має таке ж право на презумпцію невинуватості, як і будь-хто інший згідно з Конституцією США. На даний момент його ні в чому не звинувачують", – заявив адвокат баскетболіста Стів Хейні.

Варто зазначити, що Бізлі вів переговори з Детройтом про новий трирічний контракт на 42 мільйони доларів. Проте через цю справу переговори були поставлені на паузу.

В минулому регулярному сезоні Малік Бізлі взяв участь у всіх 82 матчах, у яких набирав у середньому 16,3 очка, Захисник закинув 319 триочкових, що стало рекордом франшизи Пістонс.

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