Клівленд звільнив головного тренера
— 23 травня, 17:57
Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) Клівленд Кавальєрс звільнив головного тренера Джей Бі Бікерстаффа.
Про це повідомив інсайдер Едріан Войнаровскі.
Під його керівництвом команда посіла четверте місце Східної конференції за підсумками регулярного чемпіонату (48 перемог та 34 поразки).
У першому раунді плей-оф Клівленд здолав Орландо (4-3 у серії), а у другому програв серію Бостону з рахунком 1-4.
Його контракт був розрахований до завершення сезону-2026/27.