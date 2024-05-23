Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Клівленд звільнив головного тренера

— 23 травня, 17:57
Клівленд звільнив головного тренера

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) Клівленд Кавальєрс звільнив головного тренера Джей Бі Бікерстаффа.

Про це повідомив інсайдер Едріан Войнаровскі.

Під його керівництвом команда посіла четверте місце Східної конференції за підсумками регулярного чемпіонату (48 перемог та 34 поразки).

У першому раунді плей-оф Клівленд здолав Орландо (4-3 у серії), а у другому програв серію Бостону з рахунком 1-4.

Його контракт був розрахований до завершення сезону-2026/27.

Читайте також :
Відео Фінал Західної конференції НБА: Даллас на виїзді вирвав перемогу над Міннесотою
Клівленд

Клівленд

Бостон Михайлюка здолав Клівленд та вийшов у фінал конференції, Даллас переміг Оклахому: результати матчів плей-оф НБА
Бостон Михайлюка переміг Клівленд, Оклахома була сильнішою за Даллас: результати матчів плей-оф НБА
Бостон без Михайлюка переграв Клівленд, Даллас поступився Оклахомі: результати матчів плей-оф НБА
Банкеро — наймолодший гравець, який набрав 35 і більше очок у 7-му матчі плей-оф НБА
Клівленд переміг Орландо та зіграє проти Бостона Михайлюка у другому раунді плей-оф НБА

Останні новини