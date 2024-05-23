Клівленд звільнив головного тренера

Клуб Національної баскетбольної асоціації (НБА) Клівленд Кавальєрс звільнив головного тренера Джей Бі Бікерстаффа.

Про це повідомив інсайдер Едріан Войнаровскі.

Під його керівництвом команда посіла четверте місце Східної конференції за підсумками регулярного чемпіонату (48 перемог та 34 поразки).

У першому раунді плей-оф Клівленд здолав Орландо (4-3 у серії), а у другому програв серію Бостону з рахунком 1-4.

ESPN Sources: The Cleveland Cavaliers dismissed coach JB Bickerstaff on Thursday. Bickerstaff led Cavs to conference semifinals and won 99 regular-season games in past two years, but change comes with hope of advancing deeper. pic.twitter.com/fxl7FJPdQ9 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 23, 2024

Його контракт був розрахований до завершення сезону-2026/27.