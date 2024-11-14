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Клівленд став шостою командою НБА, яка стартувала з 13 перемог

Олександр Булава — 14 листопада 2024, 11:00
Клівленд став шостою командою НБА, яка стартувала з 13 перемог
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Клівленд Кавальєрс продовжили свою переможну серію у регулярному чемпіонаті НБА.

В ніч з 13 на 14 листопада Кавальєрс на виїзді здолали Філадельфію. Завдяки Доновану Мітчеллу, який набрав 13 із 23 очок у четвертій чверті, Клівленд став шостою командою в історії НБА, яка виграла 13 ігор поспіль на початку сезону.

З п’яти попередніх команд, які стартували з рахунком 13-0, чотири потрапили у фінал НБА, але титул виграли лише Г’юстон Рокетс у сезоні-1993/94.

Наразі лідером за кількістю перемог є Голден Стейт, який виграв 24 матчі на старті сезону-2015/16.

Огляд матчу

Нагадаємо, у матчах Кубку НБА Голден Стейт переміг Даллас, а Бостон поступився Атланті.

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