Київ-Баскет в овертаймі дотиснув Запоріжжя у Суперлізі

Сьогодні, 2 листопада, в межах п'ятого ігрового тижня регулярного сезону української Суперліги у Дніпрі Київ-Баскет зустрівся із Запоріжжям.

Перемогу столичний колектив зміг здобути лише в овертаймі. Матч завершився з рахунком 86:80.

Зазначимо, що для Запоріжжя це третій овертайм в сезоні і втретє запорізька команда зазнала поразки.

У переможців найрезультативнішим став Денис Клевзуник – 23 очки, у Михайла Бублика 20 очок, а Максим Сандул оформив дабл-дабл з 10 очок та 18 підбирань. У Запоріжжя по 20 очок набрали Антон Буц та Брекстон Ловінгс, а Тайріг Ейса оформив дабл-дабл з 11 очок та 12 підбирань.

Суперліга – регулярний чемпіонат

2 листопада

Запоріжжя – Київ-Баскет 80:86 ОТ (18:14, 18:24, 17:22, 23:16, 4:10)

Запоріжжя: Ліщина 14, Метьюз 7, Ейса 11 + 12 підбирань, Ловінгс 20, Буц 20 + 8 підбирань – старт; Величко 4, Кіктєв 3, Кліманов 1, Терьохін 0

Київ-Баскет: Бублик 20 + 7 підбирань, Сушкін 13 + 6 підбирань + 6 передач, Смітюх 5, Клевзуник 23 + 6 підбирань, Карпюк 2 + 6 підбирань – старт; Сандул 10 + 18 підбирань + 5 передач, Романиця 6, Маліч 5, Колаволе 2

Нагадаємо, напередодні Рівне в овертаймі завдав Дніпру першої поразки в сезоні.