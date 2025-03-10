Жіночий Київ-Баскет – новий володар Кубку України

Київ-Баскет обіграв Франківськ-Прикарпаття у фіналі Кубку України з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 73:72.

Гравчиням столичного клубу краще вдався старт зустрічі, вони виграли першу чверть та змогли відіграти 10-очкову перевагу суперниць у другій.

Боротьба продовжилась у другій половині зустрічі, де більш досвідчені гравчині Київ-Баскету виглядали впевненішими. Зокрема вони змогли повести +9 за 2 хвилини до завершення гри, але Франківськ-Прикарпаття бився до останнього, за хвилину до кінця вже програвав лише 2 очка. Проте цього виявилось недостатньо.

Київ-Баскет вчетверте грав у фіналі Кубка України і вперше здобув золоті медалі, Франківськ-Прикарпаття не зумів здобути перемогу в першому для себе фіналі.

Жіночий Кубок України

Фінал, 10 березня

Франківськ-Прикарпаття – Київ-Баскет 72:73 (18:20, 18:18, 13:16, 23:19)

Франківськ-Прикарпаття: Лапхан 8, Моллова 14 + 6 підбирань, Безкоровайна 9, Алексейчик 2, Ляшко 20 – старт; Кучерьонок 9, Бугайова 5, Панчук 5 + 6 підбирань

Київ-Баскет: Філевич 16 + 7 підбирань, Семенчук 9, Березова 8 – 7 втрат, Карєва 13 + 7 підбирань, Завідна 24 + 9 підбирань – старт; Сафонова 3, Анісімова 0, Савчук 0, Радловська 0

За підсумками зустрічі MVP Фіналу чотирьох стала гравчиня Київ-Баскету Кристина Філевич. Досвідчена форвардиня збірної України оформила дабл-дабл у півфіналі проти Вінниці, а у вирішальному матчі до 16 очок додала 7 підбирань і 3 передач.

Нагадаємо, Київ-Баскет у півфіналі переграв Вінницю, а Франківськ був сильнішим за Франківськ-ПНУ-2.

Востаннє турнір проводився у сезоні-2021/22. Переможцем тоді став столичний Будівельник, який у фіналі обіграв саме Київ-Баскет.