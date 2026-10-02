Київ-Баскет здобув другу перемогу в Суперлізі, Волинь здолала Харківських Соколів

У п'ятницю, 2 жовтня, Київ-Баскет переміг Рівне, а Волинь у напруженому матчі обіграла Харківських Соколів у регулярному чемпіонаті баскетбольної Суперліги України.

Столична команда здолала Рівне з рахунком 79:70. Після рівної першої чверті кияни виграли другу – 22:11 та пішли на велику перерву за переваги 40:28. Господарі скоротили відставання у третій чверті, проте Київ-Баскет втримав перемогу.

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У складі переможців Кабацюра оформив дабл-дабл – 15 очок і 10 підбирань, а Лихой додав 14 очок. Найрезультативнішим гравцем зустрічі став Биков із Рівного, який набрав 22 очки.

В іншому поєдинку Волинь перемогла Харківських Соколів – 88:86. На велику перерву харків'яни пішли з мінімальною перевагою 42:41, однак господарі виграли третю чверть 26:18. Соколи скоротили відставання в заключному відрізку, але поступилися у два очки.

У Волині Клімов записав до активу 20 очок і 10 передач. У складі харків'ян Хохоник набрав 24 очки, а Сушкін – 23.

Суперліга України-2026/27

Регулярний чемпіонат

Рівне – Київ-Баскет 70:79 (17:18, 11:22, 19:14, 23:25)

Волинь – Харківські Соколи 88:86 (23:20, 18:22, 26:18, 21:26)

Таким чином, Київ-Баскет виграв обидва стартові матчі сезону, Волинь і Рівне мають по перемозі та поразці, а Харківські Соколи зазнали двох поразок.