Перервали серію з 9 поразок: Говерла в овертаймі здолала Черкаські Мавпи

Сьогодні, 9 грудня, відбувся матч баскетбольної Суперліги України між Говерлою та Черкаськими Мавпами.

Перемогу здобула Говерла в овертаймі з рахунком 75:72.

Матч проходив у межах "баблу" в Києві. Говерла виграла першу чверть з рахунком 17:11, але наступні дві десятихвилинки добре провели номінальні гості.

За шість хвилин до кінця Мавпи вели 59:48, але колектив Євгена Мурзіна вдало провів кінцівку, що дозволило звести гру в додаткову 5-хвилинку. Там на куражі Говерла дотисла клуб із Черкас.

Для команди з Івано-Франківська це перша перемога у сезоні при 9 поразках. Черкаські Мавпи тепер мають показник 6-5.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

9 грудня

Говерла – Черкаські Мавпи 75:72 ОТ (17:11, 13:26, 13:14, 18:10, 14:11)

Нагадаємо, лідером чемпіонату є Дніпро, який виграв усі вісім ігор чемпіонату. У Київ-Баскета 8 перемог у 9 матчах.