Перервали серію з 9 поразок: Говерла в овертаймі здолала Черкаські Мавпи
Сьогодні, 9 грудня, відбувся матч баскетбольної Суперліги України між Говерлою та Черкаськими Мавпами.
Перемогу здобула Говерла в овертаймі з рахунком 75:72.
Матч проходив у межах "баблу" в Києві. Говерла виграла першу чверть з рахунком 17:11, але наступні дві десятихвилинки добре провели номінальні гості.
За шість хвилин до кінця Мавпи вели 59:48, але колектив Євгена Мурзіна вдало провів кінцівку, що дозволило звести гру в додаткову 5-хвилинку. Там на куражі Говерла дотисла клуб із Черкас.
Для команди з Івано-Франківська це перша перемога у сезоні при 9 поразках. Черкаські Мавпи тепер мають показник 6-5.
Говерла – Черкаські Мавпи 75:72 ОТ (17:11, 13:26, 13:14, 18:10, 14:11)
Нагадаємо, лідером чемпіонату є Дніпро, який виграв усі вісім ігор чемпіонату. У Київ-Баскета 8 перемог у 9 матчах.