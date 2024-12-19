Київ-Баскет оштрафували на 26 тисяч гривень

Клуб Суперліги України Київ-Баскет оштрафований на 26 тисяч гривень за недопущення журналіста на пресконференцію.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Після завершення гри між Київ-Баскетом і Прикарпаття-Говерлою 16 грудня один із журналістів – Андрій Білик – не був допущений на післяматчеву пресконференцію.

Зазначається, що статтею 34 чинних Правил проведення чемпіонату України передбачене право на присутність акредитованого журналіста на післяматчевій пресконференції, а обов’язок клубу – господаря туру (в цьому випадку ним був БК Київ-Баскет) забезпечити належне проведення заходу.

Керуючись главою VІІ "Дисциплінарні санкції. Апеляція" чинних Правил проведення чемпіонату України, Київ-Баскет оштрафований грошовим внеском у розмірі 26 000 гривень.

Нагадаємо, матч Київ-Баскет – Прикарпаття-Говерла відбувся 16 грудня і завершився із рахунком 75:63 на користь киян.