Київ-Баскет впевнено переграв Говерлу у матчі Суперліги

У понеділок, 16 грудня, відбувся черговий матч Суперліги, в якому Киї-Баскет знову зустрічався із Говерлою.

Матч завершився із рахунком 75:63 на користь киян.

Найкращим гравцем зустрічі став представник столичного клубу Павло Буренко, який записав на свій рахунок 23 очки та чотири підбирання.

Киї-Баскет здобув вже четверту перемогу над Говерлою у цьому сезоні. Попередні матчі завершились із рахунком 77:74, 75:74 та 82:63.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

16 грудня

Київ-Баскет – Прикарпаття-Говерла 75:63 (17:18, 23:15, 16:13, 19:17)

Нагадаємо, раніше БК Дніпро переграв Запоріжжя та продовжив свою переможну серію.