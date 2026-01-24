Київ-Баскет обіграв Ніко-Баскет у Суперлізі

У суботу, 24 січня, у Миколаєві місцевий Ніко-Баскет зіграв перенесений матч регулярного чемпіонату Суперліги проти Київ-Баскета.

Зустріч завершилась перемогою столичного колективу з рахунком 69:61. Найрезультативнішим у грі став центровий киян Максим Сандул, в активі якого 17 очок та 11 підбирань.

Матч мав відбутися 16 листопада, але був перенесений через повітряну тривогу в Миколаєві.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

24 січня

Ніко-Баскет – Київ-Баскет 61:69 (17:17, 8:19, 19:16, 17:17)

Ніко-Баскет: Лук'ян 7, Грищук 3 + 5 підбирань, Лихой 11 + 7 підбирань, Гарбар 6, Сафонов 8 + 5 підбирань + 5 передач – старт; Молтрі 15 + 5 підбирань, Зайцев 10, Володін 1, Нєамцу 0

Київ-Баскет: Бублик 11, Сушкін 12 + 5 підбирань, Романиця 5, Клевзуник 13 + 5 підбирань + 6 передач, Сандул 17 + 11 підбирань – старт; Карпюк 8 + 10 підбирань, Маліч 3, Колаволе 0, Рижков 0

Напередодні Ніко-Баскет оголосив про підписання американського захисника Джаміра Маултрі.