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Київ-Баскет здолав Говерлу у матчі Суперліги

Олександр Булава — 15 грудня 2024, 18:53
Київ-Баскет здолав Говерлу у матчі Суперліги

Сьогодні, 15 грудня, Прикарпаття-Говерла поступилась Київ-Баскету у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 75:74. Переможця було визначено на останніх секундах гри.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник столичного клубу Денис Клевзуник, який набрав 21 очко, 3 підбирання та 1 передачу.

Це була третя зустріч команди у сезоні, у двох попередніх матчах перемагали кияни, які вигравали з рахунком 77:74 та 82:63.

Чемпіонат України з баскетболу - Суперліга
16 грудня

Прикарпаття-Говерла – Київ-Баскет 74:75 (13:20,20:16,22:21,19:18)

Нагадаємо, що вчора також пройшов лише один матч, у якому БК Дніпро переграв Запоріжжя.

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