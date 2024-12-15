Київ-Баскет здолав Говерлу у матчі Суперліги
Сьогодні, 15 грудня, Прикарпаття-Говерла поступилась Київ-Баскету у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Поєдинок завершився з рахунком 75:74. Переможця було визначено на останніх секундах гри.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став захисник столичного клубу Денис Клевзуник, який набрав 21 очко, 3 підбирання та 1 передачу.
Це була третя зустріч команди у сезоні, у двох попередніх матчах перемагали кияни, які вигравали з рахунком 77:74 та 82:63.
Чемпіонат України з баскетболу - Суперліга
16 грудня
Прикарпаття-Говерла – Київ-Баскет 74:75 (13:20,20:16,22:21,19:18)
Нагадаємо, що вчора також пройшов лише один матч, у якому БК Дніпро переграв Запоріжжя.