БК Дніпро переграв Запоріжжя у матчі Суперліги

У суботу, 14 грудня, відбувся матч української Суперліги з баскетболу, в якому зустрічались Дніпро та Запоріжжя.

Перемогу здобули господарі арени із рахунком 83:51.

Запоріжжя намагалось нав'язати боротьбу більш іменитому супернику, але фаворит зміг нівелювати всі зусилля гостей, заспокоюючи гру із кожною чвертю.

Чемпіонат України з баскетболу - Суперліга

14 грудня

Дніпро - Запоріжжя 83:51 (24:16, 24:13, 20:16, 15:6)

Дніпро: Конєв 14 + 7 підбирань + 6 передач, Загреба 9 + 7 підбирань, Сипало 9 + 5 підбирань + 3 блок-шота + 2 перехоплення - 4 втрати, Дубоненко 8 + 3 передачі + 3 перехоплення, Тимофеєнко 7 + 10 підбирань - 5 втрат — старт, Закурдаєв 13 + 4 перехоплення, Горобченко 11 + 8 передач, Ліщина 9 + 4 передачі.

Запоріжжя: НІколайчук 8 + 4 підбирання - 3 втрати, Петренко 8, Хохоник 7 + 7 підбирань + 7 передач - 3 втрати, Нікітін 6 + 7 підбирань + 3 передачі - 3 втрати, Кабанов 3 - 3 втрати — старт, Дмитренко 12 + 6 підбирань - 3 втрати, Величко 6 + 3 перехоплення - 3 втрати.

Лідер чемпіонату продовжує свою серію з дев'яти поспіль перемог, в той час, як Запоріжжя після 12 матчів має всього три перемоги у своєму активі.

Зазначимо, що вчора також відбувся матч чемпіонату України, в якому Старий Луцьк нарешті зміг переграти Рівне.