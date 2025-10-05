Київ-Баскет обіграв Кривбас у чемпіонаті України

Сьогодні, 5 жовтня, у Києві в межах третього ігрового дня регулярного сезону української Суперліги 2025/26 Київ-Баскет обіграв БК Кривбас.

Поєдинок завершився з рахунком 89:75. Київський колектив забезпечив себе комфортною перевагою ще у першій чверті, вигравши її з перевагою у 18 очок. У другій чверті різниця сягнула 20. Кривбас зумів відіграти лише 6 очок за решту матчу.

Найрезультативнішим баскетболістом у складі Київ-Баскета став Артем Романиця, який сумарно набрав 17 очок. У Кривбаса найкращим був Мартін Хілл, в активі якого 21 бал та 7 підбирань.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

5 жовтня

Київ-Баскет – Кривбас 89:75 (27:9, 27:25, 20:21, 15:20)

Київ-Баскет: Сушкін 12 + 5 підбирань + 5 передач, Клевзуник 15 + 5 підбирань, Бублик 16 + 3 передачі, Смітюх 0, Сандул 6 + 6 підбирань – старт; Романиця 17, Маліч 9, Колаволе 8, Мочалов 2 + 7 підбирань, Карпюк 2, Рижков 2.

Кривбас: Хілл 21 + 7 підбирань + 4 передачі, Бречка 4, Пікок 7 + 5 перехоплень, Водолазський 14 + 4 передачі – старт; Триколенко 12 + 6 підбирань, Коротченко 6, Бібіков 3, Мельник 2, Кобилінський 0.

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, український центровий єрусалимського Хапоеля Дмитро Скапінцев зіграв у матчі проти Бруклін Нетс.