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Дюрант травмував гомілкостоп у грі з Сан-Антоніо

Олексій Погорелов — 4 грудня 2024, 12:25
Дюрант травмував гомілкостоп у грі з Сан-Антоніо
Кевін Дюрант
Sportsnet

Зірковий форвард Фінікса Кевін Дюрант не зміг дограти матч Кубку НБА проти Сан-Антоніо (104:93) через травму гомілкостопа.

Про це повідомляє ESPN.

Дюрант травмувався за 4:30 до кінця другої чверті. Кей Ді пішов у прохід під кільце, але наступив на ногу Джуліана Шемпені. Після контакту він впав на паркет та схопився за ліву ногу.

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Дюрант залишився на майданчику ще на 40 секунд, після чого він сів на лаву запасних та більше не грав у першій половині.

36-річний баскетболіст ненадовго з'явився на майданчику на початку третьої чверті, але потім повернувся до роздягальні.

Тепер на Кевіна очікує медобстеження, щоб визначити терміни його відновлення.

Кевін Дюрант набирав 26,8 очка, 6,9 підбирання та 3,2 передачі в середньому в 12 матчах цього сезону.

Фінікс займає сьоме місце на Заході, маючи баланс перемог 12-8.

Сан-Антоніо Фінікс Кевін Дюрант

Кевін Дюрант

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