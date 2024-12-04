Дюрант травмував гомілкостоп у грі з Сан-Антоніо

Зірковий форвард Фінікса Кевін Дюрант не зміг дограти матч Кубку НБА проти Сан-Антоніо (104:93) через травму гомілкостопа.

Про це повідомляє ESPN.

Дюрант травмувався за 4:30 до кінця другої чверті. Кей Ді пішов у прохід під кільце, але наступив на ногу Джуліана Шемпені. Після контакту він впав на паркет та схопився за ліву ногу.

Kevin Durant rolled his ankle on this play and has not returned to the game yet. Something to monitor. pic.twitter.com/SuqcXetevW — Michael Fiddle (@FiddlesPicks) December 4, 2024

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Дюрант залишився на майданчику ще на 40 секунд, після чого він сів на лаву запасних та більше не грав у першій половині.

36-річний баскетболіст ненадовго з'явився на майданчику на початку третьої чверті, але потім повернувся до роздягальні.

Тепер на Кевіна очікує медобстеження, щоб визначити терміни його відновлення.

Кевін Дюрант набирав 26,8 очка, 6,9 підбирання та 3,2 передачі в середньому в 12 матчах цього сезону.

Фінікс займає сьоме місце на Заході, маючи баланс перемог 12-8.