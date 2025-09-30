Не зробив нічого поганого, – Кавай заперечив участь у шахрайській схемі обходу стелі зарплат НБА

Зірка Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард був змушений відповідати на численні питання щодо його участі у потенційно шахрайській схемі обходу стелі зарплат НБА.

Про це повідомляє BasketNews.

У той час, як усі інші говорили про баскетбольні теми, медіа-день для Кавая став справжнім допитом. На початку вересня з'явилося розслідування журналіста Пабло Торре про спонсорський контракт Леонарда з компанією Aspiration, яку фінансував власник Кліпперс Стів Балмер.

Ця інформація призвела до початку розслідування з боку НБА, яка може суворо покарати як клуб, так і самого баскетболіста. Проте 34-річний форвард, очікувано, заперечив будь-яку можливу участь у порушенні регламенту НБА.

"Я не читаю заголовки, не займаюся теоріями змови чи чимось подібним. Йдеться про сезон і те, що на нас зараз чекає. НБА зробить свою роботу. Ніхто з нас не зробив нічого поганого. Ось і все", – сказав Кавай.

Леонард також запевнив, що розслідування НБА ніяким чином не вплине на його підготовку до сезону.

"Ми вітаємо проведення розслідування. Це не буде відволікати мене чи решту команди".

Нагадаємо, що цей скандал призвів до рішення Кліпперс більше не будувати свою команду навколо Кавая Леонарда, у якого залишилося два роки за чинним контрактом з ЛАК.

Пізніше відомий журналіст та аналітик НБА Білл Сіммонс назвав союз Кавая та Кліпперс "набільш руйнівною угодою в історії ліги".