Картка новачка Джордана з автографом стала однією з найдорожчих, проданих на аукціоні

Картка новачка Fleer Майкла Джордана сезону-1986/87 з його автографом була продана на аукціоні Joopiter за 2,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Це найбільша сума, яку будь-коли платили за картку новачка Джордана. До цього рекорд належав картці "Його Повітряності", яку продали в 2021 році за 840 тисяч. Проте вона була без автографа. А для картки з автографом легенди НБА рекорд становив 205 тисяч, яку продали в березні минулого року.

JOOPITER

Варто зазначити, що ця картка стала третьою найдорожчою серед усіх карток Джордана. Рекорд належить картці Ultimate Collection сезону-2003/04 з автографом Ем Джея, яку продали в червні минулого року за 2,928 мільйона.

Картка новачка була підписана Джорданом для приватного колекціонера минулого року. Майкл рідко ставив автографи поза межами своєї давньої угоди з Upper Deck.

Але в 2024 році він підписав дев'ять карток новачка Fleer сезону-1986/87, шість з яких отримали ідеальну 10-бальну оцінку від грейдера карт PSA.

Цікаво, що ця картка коштувала майже стільки ж, скільки й джерсі Майкла Джордана з першого року першого трипіта шестиразового чемпіона НБА.