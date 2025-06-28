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Картка новачка Джордана з автографом стала однією з найдорожчих, проданих на аукціоні

Олексій Погорелов — 28 червня 2025, 10:06
Картка новачка Джордана з автографом стала однією з найдорожчих, проданих на аукціоні
Майкл Джордан
Getty Images

Картка новачка Fleer Майкла Джордана сезону-1986/87 з його автографом була продана на аукціоні Joopiter за 2,5 мільйона доларів.

Про це повідомляє ESPN.

Це найбільша сума, яку будь-коли платили за картку новачка Джордана. До цього рекорд належав картці "Його Повітряності", яку продали в 2021 році за 840 тисяч. Проте вона була без автографа. А для картки з автографом легенди НБА рекорд становив 205 тисяч, яку продали в березні минулого року.

JOOPITER
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Варто зазначити, що ця картка стала третьою найдорожчою серед усіх карток Джордана. Рекорд належить картці Ultimate Collection сезону-2003/04 з автографом Ем Джея, яку продали в червні минулого року за 2,928 мільйона.

Картка новачка була підписана Джорданом для приватного колекціонера минулого року. Майкл рідко ставив автографи поза межами своєї давньої угоди з Upper Deck.

Але в 2024 році він підписав дев'ять карток новачка Fleer сезону-1986/87, шість з яких отримали ідеальну 10-бальну оцінку від грейдера карт PSA.

Цікаво, що ця картка коштувала майже стільки ж, скільки й джерсі Майкла Джордана з першого року першого трипіта шестиразового чемпіона НБА.

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