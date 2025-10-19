Дюрант підписав новий контракт з Х'юстоном – Чаранія

Зірковий форвард Х'юстон Рокетс підписав новий контракт з клубом.

Про це повідомив журналіст Шемс Чаранія.

Нову угоду розраховано на два сезони, а сам баскетболіст за цей час отримає 90 мільйонів доларів.

15-time NBA All-Star and two-time Finals MVP Kevin Durant signing $90M Rockets extension - via ESPN https://t.co/cbavasUiPl — Shams Charania (@ShamsCharania) October 19, 2025

Дюрант приєднався до Х'юстона на початку липня в результаті рекордного семистороннього обміну з Фініксу. Рокетс не побоялися віддати свої активи за вікового гравця, у якого залишився один рік за чинним контрактом без гарантії підписання продовження.

Зазначимо, що після підписання нової угоди, Дюрант тепер має найбільшу суму з усіх підписаних контрактів – 598 млн доларів, що перевищує заробітки Леброна Джеймса – 584 млн.

У минулому сезоні НБА Кевін Дюрант взяв участь у 62 матчах, у яких набирав у середньому 26,6 очка, 6 підбирань та 4,2 передачі.

Раніше повідомлялось, що інший клуб асоціації відрахує українця Олексія Леня.