Надія живе: Каррі повернувся до тренувань Голден Стейт

Зірковий розігруючий Голден Стейт Ворріорз Стефен Каррі отримав дозвіл на повернення до тренувань команди.

Про це "воїни" повідомили в соцмережах.

За інформацією джерела, "Шеф" робить хороший прогрес у своєму відновленні. В результаті цього 37-річного баскетболіста допустили до легких тренувань на майданчику, включаючи кидкові вправи з м'ячем.

Повідомляється, що його стан та готовність будуть оцінені перед шостим матчем серії проти Міннесоти. Проблемою може стати те, що це протистояння може завершитися вже за підсумком п'ятого поєдинку, який відбудеться в ніч на завтра, 15 травня.

Stephen Curry Injury Update 5/14/25: pic.twitter.com/nBtFH6IBjF — Warriors PR (@WarriorsPR) May 14, 2025

Нагадаємо, що Каррі пропустив останні три матчі серії через травму підколінного сухожилля, яку він отримав по ходу першої гри проти Тімбервулвз.

Сьогодні, 14 травня, Ворріорз виключили Стефа із заявки на п'ятий матч – "воїнам" доведеться проводити четверту гру поспіль без своєї головної зірки.

Нагадаємо, що сьогодні визначився перший учасник фінальної серії Східної конференції.

Раніше стало відомо, що збирається робити Даллас зі своїм першим піком драфту 2025 року.