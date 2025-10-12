Кумінга: Каррі, Батлер та Грін підтримали мене під час переговорів з Голден Стейт

Форвард Голден Стейт Ворріорз Джонатан Кумінга зізнався, що лідери команди допомогли йому з ухваленням рішення щодо свого майбутнього.

Про це 23-річний баскетболіст розповів Марку Спірсу в інтерв'ю для Andscape.

За словами Кумінги, він відчув значну та необхідну підтримку з боку своїх одноклубників, які не вказували йому, що варто робити у складній ситуації з переговорами про новий контракт.

"Єдина річ, яку я справді ціную, це мої одноклубники. Не було такого, щоб хтось із них подзвонив мені і сказав: "Гей, швидше зроби це". Тож я ціную те, що такі люди, з якими я ходжу на роботу кожен день, підтримують мене. Я думаю, що це було найважливіше, про що я дізнався: у мене є люди, які підтримають і завжди стоятимуть за мною. Я радий і щасливий завжди називати їх своїми одноклубниками, своїми братами. Я розмовляв з Бадді (Хілдом). Я розмовляв з Дреймондом (Гріном). Я розмовляв з Джиммі (Батлером). Я розмовляв зі Стефом (Каррі). З усіма ними. У мене було понад 20 розмов про те, як працюють контракти, як ставитися до певних речей. Вони навчали мене певним речам", – сказав Кумінга.

Джонатан поділився історією про те, як він пропустив тренувальний табір "воїнів" через контрактну ситуацію. Йому дуже допомогли розмови з лідерами клубу.

"У нас був командний табір у Сан-Дієго. Я не поїхав. Саме тоді мені довелося поговорити з Джиммі та розповісти йому, як ідуть справи, і що я не можу там бути. Він один із тих хлопців, які справді розуміють, від чого я відштовхувався, бо сам перебував у такій ситуації. І ми зі Стефом довго, довго розмовляли, і я це дуже ціную. Ми з Дреймондом, звичайно, завжди спілкуємося, але ми довго розмовляли після того, як він повернувся з Китаю. Вони просто дали мені надію та терпіння. Після розмови з ними я відчув себе у комфорті. Завжди є можливість почути щось від певних джерел. І це саме ті люди, від яких мені справді потрібно було це почути".

Нагадаємо, що протягом усього міжсезоння Голден Стейт та Кумінга вели переговори щодо нового контракту, оскільки гравець вийшов на ринок, ставши обмежено вільним агентом.

Тривалий час вони не могли домовитися щодо умов нової угоди, але зрештою підписали документ, згідно з яким Джонатан виступатиме за "воїнів", як мінімум, ще один сезон.