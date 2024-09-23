Гравець збірної України оформив дабл-дабл у матчі Бундесліги
Іван Ткаченко
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22 вересня відбулися стартові матчі баскетбольної Бундесліги сезону-2023/24.
В одному із них зійшлися Міттельдойчер, за який грає українець Іван Ткаченко, та Росток.
Росток здобув важку перемогу в овертаймі з рахунком 87:84. Один із найкращих у складі Міттельдойчера був гравець збірної України.
Іван Ткаченко відіграв 32 хвилини, за які набрав 13 очок, зробив 13 підбирань (6 на чужому кошику), віддав 1 передачу та поставив 1 блок-шот. Рейтинг ефективності форварда склав +21.