Гравець збірної України оформив дабл-дабл у матчі Бундесліги

22 вересня відбулися стартові матчі баскетбольної Бундесліги сезону-2023/24.

В одному із них зійшлися Міттельдойчер, за який грає українець Іван Ткаченко, та Росток.

Росток здобув важку перемогу в овертаймі з рахунком 87:84. Один із найкращих у складі Міттельдойчера був гравець збірної України.

Іван Ткаченко відіграв 32 хвилини, за які набрав 13 очок, зробив 13 підбирань (6 на чужому кошику), віддав 1 передачу та поставив 1 блок-шот. Рейтинг ефективності форварда склав +21.