Форвард збірної України став віцечемпіоном Хорватії

Задар, у складі якого виступає форвард збірної України Іван Ткаченко, поступився у п'ятому матчі фіналу плейоф хорватської Прем'єр-ліги загребській Цибоні.

Команда українця мала перевагу після перших двох періодів, проте після великої перерви підопічні Івана Рудеша влаштували "холодний душ" своїм суперникам.

У третій чверті вони вибороли перемогу у шість очок, а в ендшпілі всього протистояння вирвали необхідний результат (27:20) та стали чемпіонами Хорватії.

Хорватія – Прем'єр-ліга (плейоф)

Фінал, 5-й матч, 10 червня

Задар – Цибона 75:82 (21:15, 15:15, 19:25, 20:27)

(Цибона перемогла у фінальній серії з рахунком 3:2)

Зазначимо, що Задар вперше за чотири роки поступився чемпіонством, до цього команда три рази поспіль вигравала внутрішню першість.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став представник Задара Міхайлович із 27 очками, а у складі переможців найбільше відзначився Роберсон, який приніс команді 17 пунктів.

Уродженець Черкас у цьому матчі на паркет не виходив. До цього брав участь у фінальній серії у двох матчах, відігравши у середньому шість хвилин (очок не набирав).

У сезоні-25/26 Іван Ткаченко провів на клубному рівні 27 поєдинків, у середньому граючи 13.7 хвилин. У них набирав 5.1 очка, 2.5 підбирання, 0.6 передачі та 0.6 перехоплення.

Нагадаємо, що український форвард перейшов до хорватської команди у грудні минулого року.

Також додамо, що Іван Ткаченко присутній у заявці збірної України на заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії (2 липня) та Данії (5 липня).