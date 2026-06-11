Форвард збірної України став віцечемпіоном Хорватії
Задар, у складі якого виступає форвард збірної України Іван Ткаченко, поступився у п'ятому матчі фіналу плейоф хорватської Прем'єр-ліги загребській Цибоні.
Команда українця мала перевагу після перших двох періодів, проте після великої перерви підопічні Івана Рудеша влаштували "холодний душ" своїм суперникам.
У третій чверті вони вибороли перемогу у шість очок, а в ендшпілі всього протистояння вирвали необхідний результат (27:20) та стали чемпіонами Хорватії.
Зазначимо, що Задар вперше за чотири роки поступився чемпіонством, до цього команда три рази поспіль вигравала внутрішню першість.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став представник Задара Міхайлович із 27 очками, а у складі переможців найбільше відзначився Роберсон, який приніс команді 17 пунктів.
Уродженець Черкас у цьому матчі на паркет не виходив. До цього брав участь у фінальній серії у двох матчах, відігравши у середньому шість хвилин (очок не набирав).
У сезоні-25/26 Іван Ткаченко провів на клубному рівні 27 поєдинків, у середньому граючи 13.7 хвилин. У них набирав 5.1 очка, 2.5 підбирання, 0.6 передачі та 0.6 перехоплення.
Нагадаємо, що український форвард перейшов до хорватської команди у грудні минулого року.
Також додамо, що Іван Ткаченко присутній у заявці збірної України на заключні матчі першого етапу кваліфікації ЧС-2027 проти Грузії (2 липня) та Данії (5 липня).