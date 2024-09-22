Одноклубники О'Ніла, Браянта та Леброна: Медведенко та Михайлюк — єдині українські чемпіони НБА

За всю історію Національної баскетбольної асоціації хоча б один матч за клуб ліги провело більше чотирьох тисяч гравців. Деякі з них навіть не грали у плейоф, дехто не відчув на собі емоції фіналу і лише близько 12% від загальної кількості мають чемпіонські персні.

У першій частині циклу ми згадували першопрохідців серед українців в НБА. Другу присвячено тим, хто зумів стати чемпіоном у якості гравця.

Одноклубник Шакіла О’Ніла та Кобі Браянта

Киянин Медведенко виділявся серед гравців свого року народження. Не даремно ще у юному віці його почали підпускати до першої команди Денді-Баскета.

Хоча, як зізнавався сам Медведенко, у баскетбол він прийшов десь 10-річним хлопчиком, що досить пізно. На початку йому не особливо сподобалася ця гра.

"Я тікав із тренувань, мені заняття не дуже подобалися. Однак, десь через півроку як я почав займатися, ми почали їздити Україною, грати матчі, також у Білорусь їздили. До тренувальних таборів, зокрема, їздили. І ось можливість їздити світом мене підкупила і стимулювала, щоб я продовжив займатися", – казав він.

У 18 років баскетболіст перейшов до Будівельника. Гранд українського баскетболу з 1997 року почав мати слабке фінансування, тому 18-річний Станіслав та 23-річний Григорій Хижняк стали лідерами колективу. Омолодження колективу привело до провалу в Єврокубку: на груповому етапі було лише 2 перемоги за 10 матчів у матчах проти Панатінаїкоса, Автодора, Маккабі Іроні, Словакофарми та Санкт-Пельтена. Медведенко набирав 6,3 очка, 2,2 підбирання та 0,8 перехоплення за 15 хвилин на паркеті. Непогано, відверто кажучи, для вчорашнього школяра у другому за силою турнірі Європи.

Виблискував майбутній чемпіон НБА і в Суперлізі. Так, столичний клуб вперше за роки незалежності залишився без "золота" – поразка 0:3 у фінальній серії БІПА-Одесі, але наш герой стабільно входив до трійки найкращих гравців клубу. Особливо варто відмітити перший матч 1/2 фіналу проти Шахтаря – перемога Будівельника 92:75 і 33 очка Медведенка.

Наступний сезон молодий українець провів у складі литовського Алітуса. На жаль, через травму Станіслав зіграв лише половину сезону, але набирав 16,9 очка та 6,3 підбирання за 28 хвилин у середньому за гру.

"Той сезон дав мені дуже великий поштовх у кар'єрі. Коли ми грали проти Жальгіріса та Летувос Рітас, я відчував, що спокійно можу грати на рівні гравців Євроліги. Тобто нічого страшного вони не мають. Це дало мені впевненість у собі. Після Литви я поїхав до Літньої ліги, де отримав ще один поштовх. Я грав проти гравців НБА та зрозумів, що й проти них можна грати. Що вони такі самі люди, як і ми", – згадував Станіслав.

У сезоні 1999/2000 Медведенко повернувся до України у новостворений баскетбольний клуб Київ. Таланта вистачило, щоб у 21 рік отримати нагороду MVP чемпіонату. Влітку відбулось турне "вовків" до США, яке організував президент команди Олександр Волков. Чемпіон України провів кілька спарингів. Зокрема, вдалося здолати напіврезервний склад Портленда (127:126). У тому поєдинку Медведенко набрав 42 очки.

За молодим талантом слідкували і топклуби Євроліги. У нього була пропозиція від Реалу, контактували з гравцем також Даллас та Фінікс.

"Маверікс та Санз хотіли, щоб я приїхав до них у тренувальний табір, а з Лейкерс вийшло так, що ми грали Літню лігу в передмісті Лос-Анджелеса в Лонг-Біч, і вони мене запросили на тренування, я потренувався, вони зрозуміли, що я з себе уявляю у технічному плані. Також їхні скаути ходили на Літню лігу, бачили, що я можу на паркеті. І вони мені просто дали контракт. Найсмішніше, що я відмовлявся від контракту з Лейкерс. Пам'ятаю ще, як Волков на мене кричав, казав: "Ти, що, збожеволів? Тобі контракт виписують заради якого люди "ригають" все життя, а ти відмовляєшся!", – з посмішкою згадував Медведенко.

Дебют відбувся 28 грудня 2000 року. "Озерні" на виїзді познущалися над Фініксом (115:78), а форвард з України набрав 9 очок за 10 хвилин. До кінця сезону новачок клубу зіграв лише ще шість матчів. З позитиву можна відмітити два факти: Лейкерс стали чемпіонами, а українець – другим європейцем, який зіграв за легендарну франшизу. Першим був Владе Дівац.

У молодого новачка з далекої країни були проблеми не тільки з ігровим часом, а й у відносинах із самим Кобі Браянтом.

" Іноді самолюбство зірок доходить до критичної позначки. Так на певному етапі було і з Брайантом. Він на якомусь відрізку часу втратив свої життєві орієнтири. Кобі намагався зневажливо поводитися зі мною. Я з цим і не думав миритися. В результаті у нас з ним і виникали розбіжності на цьому грунті. Але до бійок справа не дійшла. А потім, як це часто буває, ми з ним навіть подружилися", – казав ексбаскетболіст в інтерв’ю для Чемпіона .

Через рік роль Слави, як називали його вболівальники та партнери, стала більш важливою: 4,6 очка + 2,2 підбирання за 11 хвилин у 71 матчі. Команда з Лос-Анджелеса оформила три-піт. Українець отримав репліки на чемпіонському параді та через свою кремезність і, на той момент, "дикий" акцент на певний час отримав прізвисько Іван Драго.

Медведенко став і співавтором одного з найкращих кидків Кобі Браянта. Правда, вийшло досить мемно.

This is my favorite Kobe game-winner. The difficulty on both shots are insane.



(🎥: @Lakers) pic.twitter.com/ezMzKzsBqb — ThrowbackHoops (@ThrowbackHoops) January 3, 2021

Особливо успішним для нього був сезон 2003/2004. Станіслав більшість матчів починав у стартовій п’ятірці, отримував рекордні за кар’єру 22 хвилини на паркеті і набирав 8,3 очка. Кращий результат того сезону у складі "фіолетово-золотих" мали лише Шакіл О’Ніл, Кобі Браянт, Карл Мелоун та Геррі Пейтон. Непогано так, правда?

Лейкерс старалися повернути втрачений у попередньому сезоні титул, але чемпіонству на заваді стали суперечки між О’Нілом та Кобі, Дерек Фішер був незадоволений тим, що його місце у старті віддали Пейтону, а Мелоуну та Ріку Фоксу на двох було 75 років. Хоча, безумовно, не варто зменшувати заслуг і Детройта-2004. Банда у Пістонс тоді була дійсно чудовою: Біллапс, Хемілтон, Прінс, Рашид та Бен Воллес, а керував ними легендарний Ларрі Браун.

Цінність на Медведенка зростала. І того літа він зробив, як зізнавався сам ексгравець НБА Чемпіону, головну помилку за кар’єру.

" У спортивному плані ключова помилка була одна – мені ще в 2004 році потрібно було йти із Лейкерс. Переді мною стояв вибір – або спробувати заграти в найкращій команді світу, або перейти в інший клуб, виступаючи пліч-о-пліч з гравцями більш низького рівня. Я віддав перевагу першому. Хоча Даллас проявив божевільну зацікавленість у мені – пропонували чотирирічний контракт. 4 мільйони за сезон. І грав би я там, мабуть, регулярно. Менеджер наполегливо рекомендував змінити команду. Але я хотів довести, що можу грати у найкращій, на той час, команді світу. І продовжував чіплятися за Лейкерс", – пригадував Медведенко.

Українця цінили вболівальники. Так, він не набирав багато очок, але був відважним, габаритним. Навіть через роки фанати пам’ятали його і вдало жартували про бігмена.

Prime Slava Medvedenko https://t.co/SLEdZaE4rT — David Portillo (@DPORTILLO_0) May 18, 2022

Травми серйозно почали його наздоганяти. У сезоні 2006/07 він отримав контракт від Атланти лише в грудні, але відіграв за "яструбів" всього 14 поєдинків.

Невдовзі Станіслав повернувся до України. Потім певний час тренував дубль Будівельника, був у тренерському штабі Майка Фрателло, пробував себе у ролі функціонера та агента, у 2019 році навіть балотувався до Верховної Ради.

Війна не змусила його покинути країни. Ексодноклубник О’Ніла та Браянта влітку 2022 року на аукціоні продав, напевно, найдорожче, що у нього було за спортивну кар’єру – два чемпіонські персні. Виручити вдалося понад 250 тисяч доларів, які були передані до фонду, що піклується дітьми, які постраждали від війни.

Former Lakers forward Slava Medvedenko sold his both NBA championship rings to help his home country of Ukraine 🙏 pic.twitter.com/24AimMSN8A — BasketNews (@BasketNews_com) August 8, 2022

У цій історії є хепі-енд. У січні 2023 року Медведенко отримав нові символічні персні за здобуття чемпіонських титулів НБА з каліфорнійською командою. Керівники "озерних" не змогли проігнорувати той факт, що людина, яка віддала клубу шість років, вимушена була продати їх задля благодійності. Гравець отримав їх з рук власниці франшизи Джинні Бас.

After tonight's game, stick around on @SpectrumSN to see the Lakers surprise Slava Medvedenko with replacement championship rings in recognition of his efforts in Ukraine pic.twitter.com/HNp7aqoAgN — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 4, 2023

Новачок у команді Леброна та чемпіон у складі Селтікс

Спорт №1 в Україні – футбол. Але якось так склалося, що, наприклад, у Миколаєві та Черкасах є дуже солідна аудиторія любителів баскетболу. Якщо у міста з півдня України любов до баскетболу має давній період, то у столиці Наддніпрянщини справжній бум відбувся у середині нульових, коли з’явилася команда Черкаські Мавпи.

Багато юних хлопців запрошувалися у місті на секції баскетболу. Звичайно, Михайлюк, який виділявся габаритами на фоні однокласників, вирішив і себе спробувати у цій грі. Він одразу почав показувати чудові результати на всеукраїнському рівні ДЮСШ, феєрив у дитячій Євролізі, був лідером юнацьких збірних України. Особливо добре проявив себе хлопець на кадетському чемпіонаті Європи-2013. "Синьо-жовті" посіли лише 10 місце, але сам Свят потрапив до символічної збірної турніру.

Дебют у дорослому баскетболі відбувся ще у сезоні-2012/13. По справжньому "снайпер" почав сяяти у наступному чемпіонаті. На неймовірному рівні гравець провів стартовий тур Суперліги-2013/2014, у якому Мавпи вдома обіграли Політехніку (92:90), а 16-річний Святослав набрав 16 очок, у тому числі влучивши 4/4 дальні. Звичайно, таку результативність у кожному матчі показувати не вдавалося, але свої пристойні хвилини юнак отримував.

Влітку 2014 року він дебютував за збірну України та став наймолодшим гравцем в історії національної команди, йому було всього 17 років та 1,5 місяці. Це дозволило перевершити показники Віталія Потапенка та Сергія Ліщука – ті дебютували невдовзі після настання повноліття. У 2014 році Україна вперше грала на чемпіонаті світу з баскетболу. Майк Фрателло бачив у хлопцеві майбутній талант, тому взяв його до фінального ростеру. На світовій першості Свят отримав ігрові хвилини і це дозволило українцю стати наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу з баскетболу. На паркет проти Фінляндії вихованець черкаського баскетболу вийшов у віці 17 років та 52 днів. Що дозволило перевершити рекорд самого Арвідаса Сабоніса. Литовець на ЧС-1982 був на кілька місяців старшим.

Його хотіли бачити у своїх академіях мадридський Реал та інші команди Євроліги, проте сам гравець прагнув до США. Вибір пав на університет Канзасу, хоча за українцем слідкували і скаути інших топових організацій NCAA.

Не можна сказати, що кар’єра Святослава на університетському рівні була вдалою, але головна ціль була виконана — він був обраний на драфті. Обрали українця Лейкерс. Титулований клуб уже 5 років не потрапляв до плейоф, мав багато молодих гравців, а тренував колектив перспективний фахівець Люк Волтон. Він – син легендарного Біла Волтона. Люк встиг два сезони відіграти пліч-о-пліч з Медведенком, а у якості асистента тренера здобути Кубок Ларрі О’Браєна з Голден Стейт. Все вказувало на те, що у Свята будуть не стресові умови для адаптації в лізі.

Все змінилося через тиждень після драфту. Чутки справдилися: Леброн знову покинув Клівленд і вирішив приєднатися до Лейкерс. Франшиза швидко почала формувати склад більш досвідченими гравцями, вимінюючи їх на активи та перспективних виконавців. "Жертвою" став і молодий Михайлюк, якого у дедлайн віддали за Реджі Буллока. Але декілька респектів від "Короля" українець таки встиг отримати.

Наприклад, Джеймс оплесками відреагував на чудовий євростеп майбутнього одноклубника у Літній лізі.

Svi Mykhailiuk güzel hareketlerini basket ile tamamlıyor ve LeBron James, takım arkadaşını alkışlıyor. #NBASummer pic.twitter.com/nf8wtAtD26 — NBA Türkiye (@NBATurkiye) July 16, 2018

У G-League українець провів фєєричний виступ за фарм-клуб "озерних", набравши 47 очок. Леброн без слів похвалив такий перформанс.

Також у Лос-Анджелесі українець відчув, що таке бути "молодим". Його "змушували" співати пісні на честь дня народження одноклубника.

🎶 Happy Birthday to You, Happy Birthday to You 🎶



SING IT, ROOKS!! pic.twitter.com/kc8Czoicad — Los Angeles Lakers (@Lakers) October 27, 2018

Були у свінгема і вдалі матчі за Детройт, Оклахому, але вже починало здаватися, що ось-ось і Михайлюк покине НБА. Гра за Торонто та Нью-Йорк була взагалі невдалою. Все змінив трейд з Нікс до Шарлотт. Якщо точніше, то спочатку був обмін до Портленда, але українець пробув гравцем Трейл Блейзерс лише кілька годин.

Хорнетс під кінець сезону-2022/23 стали нагадувати страву, де є різні інгредієнти, але пригощати нею кимось не дуже і хочеться. Так здавалося. Проте, в реальності все виявилося не так і погано. Шарлотт здобув декілька перемог, а Михайлюк на правах одного з найдосвідченіших виконавців став лідером. За останні 10 матчів регулярного чемпіонату його клуб здобув 6 тріумфів, а сам Свят загалом набрав 160 очок. Це була найкраща реклама для нового контракту.

Влітку Реал, Олімпіакос та Панатінаїкос пропонували йому умови, які б дозволили потрапити до десятки найбільш оплачуваних гравців Євроліги. Свят чекав. Чекав довго. Аж поки не з’явився варіант із Бостоном. По грошам українець програв, але виграв джек-пот у спортивному плані, адже Селтікс стали чемпіонами, а уродженець Черкас увійшов до тих 12% гравців НБА з майже 5 тисяч, які здобували перстень.

Ну і, напевно, саме у складі Бостона представник України оформив свій головний хайлайт за шість років перебування в асоціації.

Нещодавно стало відомо, що гратиме він за клуб НБА і наступного року. Юта, безумовно, не та команда станом на зараз, котра буде вести боротьбу за титул, але у цій Лізі ти можеш прибути на гру в умовний Денвер у складі однієї команди, а через добу стати гравцем того ж Денвера. Історія Святослава триває, а ми за нею слідкуємо