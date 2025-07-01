Санон стане гравцем польського клубу, який очолює тренер збірної України – джерело
ФБУ
Український захисник Іссуф Санон приєднається до польського клубу Шльонськ.
Про це інформує Mängumehed.
Минулого сезону Санон здобув титул чемпіона Латвії у складі ВЕФ, за який також грають українці В'ячеслав Бобров та Ілля Сидоров. Окрім цього, Іссуфа визнали MVP сезону Латвійсько-естонської ліги.
Нагадаємо, що Шльонськ очолив Айнарс Багатскіс, головний тренер збірної України з баскетболу. Він підписав контракт на сезон 2025/26.
Після бронзових медалей у сезоні 2023/24 минулоріч польський клуб посів лише восьме місце в регулярному чемпіонаті, не потрапивши в плейоф.
Раніше повідомлялося, що у ФБУ розповіли про склад збірної України на найближчі матчі.