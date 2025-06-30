Усе залежить від гравців: у ФБУ розповіли про склад збірної України на найближчі матчі

Керівництво Федерації баскетболу України очікує, що найсильніші гравці зіграють за національну збірну у найближчих офіційних матчах, якими будуть поєдинки пре-кваліфікації до чемпіонату світу.

Про це розповів генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.

За його словами, формуванням складу чоловічої збірної займається головний тренер Айнарс Багатскіс та менеджер Андрій Лебедєв.

"Сподіваємось на приїзд Володимира Геруна, який днями підписав новий контракт зі своєю японською командою. Розраховуємо на наших гравців із-за океану. Михайло Бродський гарантував, що будь-які страховки, які потрібні гравцям НБА, Федерація баскетболу України може взяти на себе. Все, що залежить від нас, щоб хлопці приїхали, ми, звісно, виконаємо. Далі все залежить від гравців і рівня їхнього патріотизму", – сказав Драбіковський.

Генсек ФБУ також додав, що Артем Пустовий і Артем Ковальов гратимуть в Індонезії в серії плейоф, тож їх участь у матчах збірної – під питанням.

Нагадаємо, що вже у серпні чоловіча збірна зіграє матчі пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Суперниками України стануть збірні Словаччини та Швейцарії.

Раніше було оприлюднено календар баскетбольних змагань збірниї України на літо.