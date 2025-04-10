Санон – MVP сезону Латвійсько-естонської ліги

Українського захисника ризького ВЕФ Іссуфа Санона визнано найціннішим гравцем Латвійсько-естонської ліги в сезоні-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У цьому сезоні на рахунку українця 28 матчів, в яких він в середньому набирав 14.3 очка, 4.1 підбирання, 3.5 передачі та 2.3 перехоплення за 25 хвилин у середньому на майданчику.

Це друга індивідуальна нагорода для Санона. Раніше його було визнано MVP фіналу Кубка Латвії.

Зазначимо, що команда українця виграла регулярний чемпіонат та наразі вже подолала перші два раунди плейоф.

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування другого раунду прекваліфікації чемпіонату світу 2027 року, за підсумками якого збірна України дізналася імена своїх майбутніх суперників.