Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Збірну Латвії очолив відомий іспанський фахівець

Руслан Травкін — 17 квітня 2025, 14:19
Збірну Латвії очолив відомий іспанський фахівець
Сіто Алонсо
latvijav.basket.lv

Іспанський тренер Сіто Алонсо став новим головним тренером збірної Латвії з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу Латвії.

49-річний фахівець приступить до своїх обов'язків після чемпіонату Європи-2025.

На континентальній першості латвійцями буде керувати італієць Лука Банкі. Під його керівництвом збірна Латвії зуміла посісти 5 місце на ЧС-2023.

Сіто Алонсо почав кар'єру тренера ще в 2008 році. Він очолював Ховентуд, Гіпускоа, Більбао, Басконію, Барселону та Цедевіту (Хорватія). З 2019 року тренує Мурсію, з якою минулого сезону сенсаційно став віцечемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, клуб НБА відправив у відставку генерального менеджера.

баскетбол Новий тренер

баскетбол

Я хотів бути чорним, – Стів Неш розповів про вплив на його любов до баскетболу
Даллас Маверікс назвали терміни повернення Ірвінга після розриву "хрестів"
Сакраменто звільнив генерального менеджера після вильоту з плей-ін від Далласа
Маямі та Даллас отримають шанс зіграти у плейоф НБА, Чикаго та Сакраменто пішли у відпустку
Рівне намагатиметься не дати Київ-Баскету вийти у фінал Суперліги

Останні новини