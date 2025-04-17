Збірну Латвії очолив відомий іспанський фахівець

Іспанський тренер Сіто Алонсо став новим головним тренером збірної Латвії з баскетболу.

Про це повідомила Федерація баскетболу Латвії.

49-річний фахівець приступить до своїх обов'язків після чемпіонату Європи-2025.

На континентальній першості латвійцями буде керувати італієць Лука Банкі. Під його керівництвом збірна Латвії зуміла посісти 5 місце на ЧС-2023.

Сіто Алонсо почав кар'єру тренера ще в 2008 році. Він очолював Ховентуд, Гіпускоа, Більбао, Басконію, Барселону та Цедевіту (Хорватія). З 2019 року тренує Мурсію, з якою минулого сезону сенсаційно став віцечемпіоном Іспанії.

Нагадаємо, клуб НБА відправив у відставку генерального менеджера.