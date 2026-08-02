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Новачок Суперліги продовжив контракт із найкращим снайпером команди

Олексій Мурзак — 2 серпня 2026, 19:46
Новачок Суперліги продовжив контракт із найкращим снайпером команди
Родіон Кузьмін
БК Хмельницький

БК Хмельницький, який став чемпіоном Вищої ліги, і в цьому сезоні дебютує у Суперлізі, оголосив про продовження контракту із захисником команди Родіоном Кузьміним.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Минулого сезону 22-річний гравець став найкращим снайпером команди у Вищій лізі, набираючи у середньому 11.4 очка, 2.6 підбирання і реалізував 42.5% триочкових кидків.

Напередодні повідомлялося, що Черкаські Мавпи продовжили контракт з українським захисником Максимом Фесуном.

Водночас Рівне оголосило про перше підписання перед стартом Суперліги.

БК Хмельницький

БК Хмельницький

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